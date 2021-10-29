МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. "Акрон", один из крупнейших российских производителей минеральных удобрений, за три первых квартала получил чистую прибыль по РСБУ в размере 55,34 миллиарда рублей против убытка в 5,655 миллиарда за аналогичный период прошлого года, говорится в отчетности компании. Glencore сократил производство меди в январе-сентябре на 4%

Выручка производителя увеличилась в 1,8 раза и составила 86,325 миллиарда рублей, валовая прибыль выросла 2,9 раза — до 51,999 миллиарда.

Группа "Акрон" включает в себя предприятия по производству удобрений в Великом Новгороде (компания "Акрон") и Смоленской области ("Дорогобуж"), ведет добычу фосфатного сырья в Мурманской области (СЗФК), разрабатывает калийное месторождение в Пермском крае (ВКК). Группа имеет три портовых терминала и сбытовые сети в РФ и Китае. Основной владелец — Вячеслав Кантор.