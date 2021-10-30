МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Правительство России приняло распоряжение о предоставлении субсидий социально ориентированным НКО, а также малому и среднему бизнесу из-за нерабочих дней. Правительство выделило средства для соцвыплат по нетрудоспособности

"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал предложение кабмина о введении с 30 октября по 7 ноября режима нерабочих дней. В этих условиях правительство предложило возобновить программу льготного кредитования бизнеса под 3% (ФОТ 3.0) и осуществить прямые выплаты малому и среднему бизнесу в размере одного МРОТ на одного сотрудника.

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил 25 октября, что правительство подготовило проект постановления о единовременной выплате для отраслей, наиболее пострадавших от новых коронавирусных ограничений. По его словам, единовременную выплату смогут получить предприятия малого и среднего бизнеса, а также социально-ориентированные некоммерческие организации – прежде всего, предприятия в области гостиничного бизнеса, общепита, спорта, дополнительного образования, бытовых услуг, а также культуры и досуга.

Мишустин пояснил, что размер выплаты будет рассчитан исходя из одного МРОТ на занятого. Он выразил надежду, что такая помощь позволит частично покрыть пострадавшим предприятиям выпадающую часть выручки и поддержать около 3 миллионов человек.