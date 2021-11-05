С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноя — ПРАЙМ. Креативные индустрии сейчас являются одной из самых быстроразвивающихся отраслей экономики в РФ, они составляют около 5% от валового внутреннего продукта страны, такую статистику привела доцент Национального исследовательского университета Высшей школы экономики Наталья Белякова. Эксперт назвал лучшую альтернативу вкладам на ближайшее время

"Около 5% в валовом внутреннем продукте — это вклад креативных индустрий, это очень динамический рост отрасли, которая обгоняет даже сельское хозяйство. Эти данные посчитаны по ОКВЭДам, а значит мы можем предполагать, что креативные пространства занимают большее место в реальной экономике", — рассказала в своем выступлении на Международном форуме стран БРИКС Наталья Белякова.

Как следует из презентации Беляковой, креативные индустрии сконцентрированы в основном в больших городах, но сфера управления культурного наследия позволяет развиваться им и в малых городах. Так, в Москве вклад креативных индустрий в региональный валовый продукт составляет 18,5%, в Санкт-Петербурге — 12,6%, в Тюменской области — 8,9%, Костромской области — 7%, Новосибирской области- 5,4%.

"Мы отмечаем разнообразие креативных индустрий от научных до классических. Например, Костромская область — это мощный хаб народных промыслов, в Тюменской области много усилий прилагают в сфере озеленения, уменьшения углеводородного следа", — заметила Наталья Белякова.

По словам эксперта, будущее креативных индустрий за коллаборацией в рамках международных маркетплейсов, выход и интеграция на международные рынки.