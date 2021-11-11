МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва-Петербург может быть сдвинуто или отменено, а на её месте предлагается построить выделенный грузовой ход, сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. На железнодорожных переходах в России скопились контейнеры

"Как стало известно "Ъ", на уровне правительства обсуждается возможность отказа от строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва-Санкт-Петербург или серьезного сдвига сроков проекта. Вместо него предлагается построить выделенный грузовой ход между городами", — говорится в заметке.

Уточняется, что магистраль, стоимость которой оценивалась в 1,4-1,7 триллиона рублей, должна была сократить время перемещения между городами до 2 часов 15 минут, а завершение строительства предполагалось в 2027 году.

Добавляется, что в протоколе совещания от 27 октября у первого вице-премьера Андрея Белоусова по инвестпрограмме и финплану РЖД на 2022–2024 годы есть поручение дополнительно проработать ряд вопросов, в том числе реализацию проекта по строительству ВСМ Москва-Петербург, который нужно вновь оценить "с учетом поручений президента РФ Владимира Путина, принимая во внимание перспективы развития грузового сообщения в направлении портов Северо-Западного бассейна".

В проекте протокола, который также видел "Коммерсант", этот пункт был изложен несколько по-иному: "оптимизация проекта строительства железнодорожной линии Москва-Санкт-Петербург с участием крупнейших грузоотправителей". Отмечается, что вместе с обсуждением варианта отказа от ВСМ рассматривается возможность создания грузового хода для обеспечения движения грузов на этом направлении, однако, в самих РЖД комментариев не дали. Застрявшие в Приморье грузы северного завоза готовят к отправлению

Комплексный план модернизации инфраструктуры предполагает достижение провозной способности в портах Северо-Запада в 170 миллионов тонн к 2025 году и, при продлении действия плана до 2030 года, 220 миллионов тонн к 2030 году. По итогам 2020 года показатели по провозной способности были РЖД выполнены, она составила 145,6 миллиона тонн. В последней версии инвестпрограммы РЖД инвестиции в подходы к портам Северо-Запада предлагалось сократить на 33 миллиарда рублей, до 116 миллиардов рублей, добавляет издание.

Сообщается, что расчеты РЖД и стивидоров региона заметно расходятся, стивидоры и застройщики в портах сообщили о своих оценках ожидаемых в 2030 году объемов перевозок в размере 444 миллионов тонн, а собеседники среди грузоотправителей говорят, что никакого существенного роста грузопотока, который мог бы обосновать выделенный грузовой ход между Москвой и Петербургом, нет, а часть грузопотоков уже была убрана при запуске движения "Сапсанов".