МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Еврокомиссия улучшила прогнозы по росту ВВП РФ на 2021 и 2022 годы по сравнению с предыдущей, весенней оценкой, говорится в новом осеннем докладе ЕК. ВВП Великобритании в третьем квартале вырос хуже прогноза

Прогноз на 2021 год повышен до 3,9% с 2,7%, на 2022 год — до 2,6% с 2,3%. В 2023 году ЕК прогнозирует рост ВВП России на 2,2%.

По итогам 2020 года российская экономика, как пишет ЕК, снизилась на 3%. Это совпадает с данными Росстата.

"Реальный ВВП России превзошел допандемический уровень. В будущем рост, вероятно, будет поддерживаться улучшением условий торговли и увеличением государственных доходов, что обеспечивает возможность поездок и способствует росту расходов, подталкивая вверх объем потребления", — отмечается в докладе.

Еврокомиссия также отметила, что покупательская способность, а соответственно и уровень потребления, снизятся из-за высокой инфляции и роста цен на продукты питания. На этом фоне также замедлится рост объема импорта.

Монетарная политика ЦБ РФ, по мнению ЕК, может быть ужесточена в дальнейшем, если сохранится глобально инфляционное давление и если рост цен на продукты питания будет нивелировать реальные располагаемые доходы населения.