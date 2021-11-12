МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Трендовая инфляция в России в октябре составила 5,66% в годовом выражении после 5,28% в сентябре, сообщает ЦБ.

Оценка, рассчитанная на более коротком трехлетнем временном интервале, составила 6,27%.

"Оценка трендовой инфляции в октябре повысилась до 5,66% с 5,28% в сентябре… Вместе с оценками трендовой инфляции на увеличение вклада устойчивых компонентов в повышенное инфляционное давление указывает динамика оценок модифицированных показателей базовой инфляции", — говорится в сообщении.

Регулятор отмечает, что баланс рисков для дальнейшей ценовой динамики смещен в сторону проинфляционных. Денежно-кредитная политика ЦБ ограничивает риски более длительного отклонения инфляции от цели и способствует возвращению годовой инфляции к 4% и ее стабилизации вблизи этого уровня в дальнейшем.