МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. РОССИЯ ВЕРНУЛАСЬ НА ДОПАНДЕМИЙНЫЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ, В 2021 Г РОСТ ВВП СОСТАВИТ 4,7% — ПУТИН

ПУТИН: ПОСЛЕДНИЕ ПРОГНОЗЫ ПО РОСТУ МИРОВОГО ВВП ГОВОРЯТ О ТОМ, ЧТО ОН ВЫЙДЕТ В 2021 Г НА ПОКАЗАТЕЛИ В 5,9%

Россия выступает против протекционизма в миреждународной экономике, укрепление международного сотрудничества отвечает интересам мирового сообщества, и в центре этого сотрудничества — Всемирная торговая организация (ВТО), отметил президент Путин

"Россия выступает против протекционизма в мировой экономике и торговле, за отказ от использования односторонних политически мотивированных ограничений в целях борьбы за рынки и устранение конкурентов. Мы убеждены, что в интересах всего международного сообщества сохранять и укреплять многостороннюю торговую систему, в центре которой Всемирная торговая организация", — заявил Путин, выступая на саммите лидеров стран АТЭС.

"В конце ноября в Женеве пройдет очередная 12 министерская конференция ВТО, в которой примут участие представители всех наших экономик. Предложил бы сориентировать их на выработку разумных, компромиссных договоренностей в торговой сфере, которые будут способствовать расширению взаимных экономических и технологических обменов. Россия готова внести свой вклад в такую работу", — добавил российский лидер.

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