МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. ЦБ РФ не может держать ставку низкой и отпустить инфляцию, поскольку высокие темпы роста цен разрушают благополучие; возможно, регулятор будет рассматривать необходимость дальнейшего повышения ставки на ближайших заседаниях, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Единственный способ заякорить инфляционные ожидания — это возвращать инфляцию к цели. Люди должны приобрести собственный, достаточно продолжительный опыт жизни при низких темпах роста цен, не опасаясь, что завтра их благополучие будет разрушено. Высокая инфляция, действительно, разрушает благополучие. Когда нам говорят, что можно допустить инфляцию, главное — держать ставку низкой, чтобы рос кредит повсюду, мы не можем с этим согласиться", — сказала она, выступая в Госдуме.

"Центральный Банк обязательно должен вмешаться, чтобы предотвратить рост инфляции. Именно поэтому мы повысили ставку на последнем заседании до 7,5% и, возможно, будем рассматривать необходимость дальнейшего повышения на ближайших заседаниях. Мы просто обязаны вернуть инфляцию к цели, чтобы не потерять доверие людей", — добавила глава регулятора.

ЦБ РФ ЕЩЕ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ БУДЕТ УДЕРЖИВАТЬ КЛЮЧЕВУЮ СТАВКУ ВЫШЕ НЕЙТРАЛЬНОГО ДИАПАЗОНА — НАБИУЛЛИНА

ЦБ РФ еще некоторое время будет удерживать ключевую ставку выше нейтрального диапазона в 5-6%, ее возвращение в этот диапазон произойдет не раньше середины 2023 года, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"Еще некоторое время будем удерживать ее (ставку) выше нейтральной, чтобы добиться устойчивого замедления инфляции. Возвращение к нейтральному уровню ставки — это 5-6%, напомню, — произойдет где-то не раньше середины 2023 года", — сказала она, выступая в Госдуме.

Ключевая ставка в России в настоящее время составляет 7,5% годовых.

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