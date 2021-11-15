МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Дмитрий Песков сообщил журналистам, что запуск "Северного потока-2" не означает снижения транзита газа в ЕС через Белоруссию. В Польше боятся, что Белоруссия устроит очередной газовый кризис

На вопрос о том, означают ли слова Путина, что РФ может сократить прокачку газа через Белоруссию после ввода "Северного потока-2", Песков ответил: "Нет, не означает".

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал ЕС, прежде чем вводить санкции против его страны, подумать о транзите газа и грузов через Белоруссию. Он отметил, что через нее идет магистральный экспортный газопровод "Ямал-Европа", причем в последнее время объемы транзита газа из РФ на Запад значительно увеличились. Владимир Путин сказал, что теоретически Лукашенко может дать указание о перекрытии российского газа в ЕС, хотя это будет нарушением транзитного контракта, причинит большой урон энергетике ЕС и не будет способствовать развитию отношений России с Белоруссией. Путин выразил надежду, что до этого не дойдет.

Песков, комментируя заявления Лукашенко о возможном перекрытии поставок, также выразил надежду, что такого не случится. При этом он напомнил о суверенности Белоруссии.

"Напомню вам слова президента Путина о том, что Белоруссия — это суверенное государство, и о том, что он действительно допускает возможность эмоциональных решений со стороны президента Белоруссии. Это первое. А второе — президент все-таки выразил надежду и даже уверенность, что это никоем образом не повлияет на транзит газа и на выполнение Россией обязательств перед получателями газа в Европе", — заявил Песков.

По словам Пескова, Путин и Лукашенко на постоянной основе обмениваются всей необходимой информацией, в том числе касающейся отношений с ЕС после высказываний белорусского президента о возможном прекращении транзита российского газа.

"Контакты между двумя президентами осуществляются на постоянной основе. В этом плане происходит обмен всей необходимой информацией", — сказал Песков.