МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Одна из причин ускорения инфляции кроется в смене привычек населения в пандемийные годы, считает главный экономист SberCIB Investment Research Антон Струченевский. Стало известно, как откажутся от мигрантов на стройках Москвы

ЦБ весной перешел к нормализации денежно-кредитной политики, начав повышать ключевую ставку. Основными доводами стали более быстрое восстановление экономики и высокая инфляция — по итогам октября она достигла в годовом выражении 8,13%. Весной регулятор повысил ставку на 0,75 процентного пункта, летом — на 1,5 процентного пункта, осенью — еще на 1 процентный пункт, доведя ее до 7,5% годовых. На этом фоне годовая инфляция замедлилась впервые с начала сентября — до 8,07% на 8 ноября.

"В пандемические годы формируются новые привычки у населения, и это касается не только потребления, но и поведения нас всех, как потенциальных работников. Хороший пример – ситуация в строительном сегменте России. На фоне пандемии резко возросло потребление онлайн, и это подразумевает увеличение числа курьеров, которые получают больше чем строители. Сейчас идет перелив рабочей силы из строительного сегмента в этот сегмент. Компании, конкурируя за этот труд, вынуждены увеличивать зарплату", — сказал Струченевский, выступая на Международном форуме Московской биржи.

Такая проблема не является глобальной, но на отдельных сегментах это четко видно. Кроме того, изменения в поведении людей не подразумевают быстрого возвращения их привычек с возвращением прежних условий жизни, отмечает Струченевский. "Наблюдается эффект гистерезиса: траектория возвращения поведения людей может отличаться от траектории возврата условий жизни (к доковидному состоянию – ред.)", — говорит он.

Повышая ключевую ставку (для борьбы с инфляцией), ЦБ РФ не может оказать влияния на глобальные процессы, но на внутренние — может, говорит Струченевский.

"Сейчас растут автокредиты двузначными цифрами – это реакция на низкие ставки, которые повышают спрос. Схожие процессы наблюдались в 2015 году – рублевые цены на автомобили из-за девальвации выросли чуть ли не 2 раза. Но тогда спрос был низкий из-за высоких кредитных ставок – было скукоживание кредитного портфеля. В этом смысле повышение кредитных ставок может оказать дезинфляционное влияние, даже если мы видим дисбалансы на стороне предложения", — резюмирует он.