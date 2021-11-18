МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. "Норильский никель" урегулировал спор с правительством Ботсваны и ботсванской BCL Group вокруг сделки по продаже своих африканских активов, сообщила российская компания. Суд отложил рассмотрение иска Росрыболовства к "дочке" "Норникеля"

"ГМК "Норильский никель"… сообщает об урегулировании спора с правительством Ботсваны и ботсванской BCL Group в связи со сделкой по продаже "Норникелем" группе компаний BCL Group своих африканских активов, в том числе 50-процентной доли участия в совместном предприятии Nkomati", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по условиям мирового соглашения стороны отказались от претензий друг к другу, а "Норникель" получил согласованную денежную компенсацию.

"В результате "Норникель" отозвал свой иск против BCL Group из Лондонского международного третейского суда (LCIA) и в настоящее время занимается формальным прекращением процесса в Ботсване против правительства этой страны", — отмечается в сообщении.

"Норникель" и BCL в октябре 2014 года подписали договор купли-продажи акций, который предусматривал передачу BCL права собственности на рудники Nkomati и Tati (африканские активы ГМК). Впоследствии компания BCL не исполнила свои обязательства и отказалась рассчитаться за акции, что вынудило "Норникель" направить уведомление о существенном нарушении BCL условий договора и потребовать оплаты задолженности в размере около 277 миллионов долларов.

В октябре 2016 года правительство Ботсваны (конечный акционер BCL Group) подало ходатайство в Высокий суд Ботсваны о предварительной ликвидации BCL Group. "Норникель" впоследствии подал иск против BCL Group в Лондонский международный третейский суд (LCIA) и иск против правительства Ботсваны в Высокий суд Ботсваны, указав в нем, что правительство несет ответственность за долги BCL перед "Норникелем".

В 2018 году "Норникель" расторг договор купли-продажи в связи с нарушением условий договора со стороны BCL Group, но продолжил разбирательство в отношении правительства Ботсваны и компании. В результате урегулирования этот вопрос был закрыт в соответствии с соглашением сторон.