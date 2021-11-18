МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Энергетический переход несет проинфляционные риски для российской экономики, они лежат на стороне предложения, заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов. Банк России будет рассматривать разные варианты изменения ставки

"Мы приступили к анализу и систематизации возможных рисков, связанных с климатическими изменениями. Пока мы находимся в начале пути, в настоящий момент мы занимаемся настройкой нашего модельного аппарата для учета этих климатических рисков…. Предварительные выводы, которые есть, — мы видим в энергопереходе проинфляционные риски, лежат они, скорее, на стороне предложения", — сказал он, выступая на ежегодной конференции S&P Global Ratings.

Энергопереход — мировая трансформация энергетики от ископаемых к возобновляемым источникам энергии (ВИЭ). Он тесно связан с декарбонизацией — снижением выбросов парниковых газов при производстве. Президент России Владимир Путин заявил, что углеродная нейтральность РФ должна быть обеспечена к 2060 году.