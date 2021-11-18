МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Банк России ждет, что инфляция в РФ в конце текущего года будет находиться в диапазоне 7,4-7,9%, а в следующем году, благодаря проводимой денежно-кредитной политике, замедлится до 4-4,5%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Набиуллина рассказала, кто выиграет от высоких и низких процентных ставок

"Мы на конец этого года даем такую большую развилку, поскольку могут быть разовые факторы, которые могут повлиять на инфляцию. Тем не менее, мы считаем, что этот прогноз обоснованный, инфляция в этом году будет в этих пределах", — сказала Набиуллина, выступая в Госдуме.

Глава ЦБ отметила, что в следующем году решения ЦБ по денежно-кредитной политике приведут к устойчивому снижению инфляции, и к концу года она вернется в прогнозируемые 4-4,5%.

Согласно октябрьскому прогнозу ЦБ, инфляция по итогам текущего года составит 7,4-7,9%, в следующем году — 4-4,5%, а затем будет находиться вблизи целевых 4%. Таким образом, глава Банка России подтвердила прогноз регулятора.

ЦБ весной перешел к нормализации денежно-кредитной политики, начав повышать ключевую ставку. Основными доводами стали более быстрое восстановление экономики и высокая инфляция — по итогам октября она достигла в годовом выражении 8,13%. Весной регулятор повысил ставку на 0,75 процентного пункта, летом — на 1,5 процентного пункта, осенью — еще на 1 процентный пункт, доведя ее до 7,5% годовых. На этом фоне годовая инфляция замедлилась впервые с начала сентября — до 8,07% на 8 ноября.