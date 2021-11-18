МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Снижение максимальной ставки по микрозаймам, предложенное Банком России, может привести к сокращению одобрений по этому виду ссуд и смещению фокуса компаний на долгосрочные продукты, прокомментировал РИА Новости председатель совета саморегулируемой организации "МиР" Эльман Мехтиев. Банк России планирует снизить максимальную ставку по микрозаймам

Банк России считает возможным снизить максимальную ставку по микрозаймам, которая сейчас установлена на уровне 1% в день, заявила в четверг глава регулятора Эльвира Набиуллина. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал эту идею.

"Вероятнее всего, в первые месяцы мы увидим дальнейшее значительное сокращение одобрений во всех сегментах и сокращение количества компаний, работающих с краткосрочными займами, т.е. дальнейшую смену фокуса на более долгосрочные продукты", — полагает Мехтиев.

Предложение ЦБ оценить сложно, т.к. оно прозвучало только сегодня, однако с момента снижения предельного размера дневной ставки до 1% многие крупные компании самостоятельно пилотировали проекты выдач под более низкий процент, отметил эксперт.

"Они сходятся в выводах, что для краткосрочных займов это нерентабельно. За счет чего в первую очередь компании будут реализовывать дальнейшее сокращение ставок? За счет снижения рисков, а значит, уровня доступности своих услуг", — заключил Мехтиев.

В июле 2019 года в России было введено ограничение ежедневной процентной ставки – 1% в день. В первую очередь такое ограничение актуально для займов "до зарплаты", выдаваемых микрофинансовыми организациями. В результате полная стоимость кредита по таким займам не превышает 365%.