Эксперт прокомментировал идею Банка России снизить максимальную ставку по микрозаймам
МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Снижение максимальной ставки по микрозаймам, предложенное Банком России, может привести к сокращению одобрений по этому виду ссуд и смещению фокуса компаний на долгосрочные продукты, прокомментировал РИА Новости председатель совета саморегулируемой организации "МиР" Эльман Мехтиев.
Банк России считает возможным снизить максимальную ставку по микрозаймам, которая сейчас установлена на уровне 1% в день, заявила в четверг глава регулятора Эльвира Набиуллина. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал эту идею.
"Вероятнее всего, в первые месяцы мы увидим дальнейшее значительное сокращение одобрений во всех сегментах и сокращение количества компаний, работающих с краткосрочными займами, т.е. дальнейшую смену фокуса на более долгосрочные продукты", — полагает Мехтиев.
Предложение ЦБ оценить сложно, т.к. оно прозвучало только сегодня, однако с момента снижения предельного размера дневной ставки до 1% многие крупные компании самостоятельно пилотировали проекты выдач под более низкий процент, отметил эксперт.
"Они сходятся в выводах, что для краткосрочных займов это нерентабельно. За счет чего в первую очередь компании будут реализовывать дальнейшее сокращение ставок? За счет снижения рисков, а значит, уровня доступности своих услуг", — заключил Мехтиев.
В июле 2019 года в России было введено ограничение ежедневной процентной ставки – 1% в день. В первую очередь такое ограничение актуально для займов "до зарплаты", выдаваемых микрофинансовыми организациями. В результате полная стоимость кредита по таким займам не превышает 365%.
https://1prime.ru/macroeconomics/20211118/835261589.html