МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Минтруд подготовил проект, уточняющий правила предоставления ряда выплат россиянам с низкими доходами, изменения, в частности, касаются правила "нулевого дохода" для беременных, а также учета имущества, если оно находится под арестом или в розыске, следует из проекта, размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В России предложили ввести новые детские выплаты

Согласно пояснительной записке к документу, проект касается ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, ежемесячного пособия женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, и ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет.

В проект также включены новые виды сведений и документов, необходимых для назначения выплат, в том числе о нахождении автомобиля, мотоцикла, маломерного судна, самоходной машины или другого вида техники в розыске, о полученных грантах, субсидиях и других целевых поступлениях, предоставляемых в рамках поддержки предпринимательства, о наличии у заявителя или членов его семьи имущества, находящегося под арестом. При этом предлагается не учитывать мотоциклы, а также объекты жилого недвижимого имущества, находящиеся в розыске или под арестом.

"Проектом постановления в целях социальной защиты малоимущих, беременных женщин, предусматривается освобождение их от действия правила "нулевого" дохода в случае, если срок беременности шесть и более месяцев расчетного периода", — говорится в пояснительной записке.

Также предлагается исключить из доходов, учитываемых при расчете среднедушевых доходов семьи, ряд денежных средств, предоставленных в рамках государственной соцподдержки для покупки недвижимого имущества, автомобиля, мотоцикла, средства маткапитала, предназначенные для приобретение технических средств реабилитации или для строительства или реконструкции жилья, а также сумму возвращенного налога на доходы физических лиц в связи с получением права на налоговый вычет через работодателя и ряд других.

К основаниям прекращения выплаты добавляется случай обращения гражданина, которому уже назначена ежемесячная выплата в одном субъекте, за назначением ежемесячной выплаты в другом субъекте в связи со сменой места жительства, пребывания или места фактического проживания, а также иные причины, влекущие изменение состава семьи заявителя.