МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распределил дополнительные обязанности между вице-премьерами для оптимизации работы кабмина по выполнению поручений президента, достижению результатов нацпроектов и национальных целей развития, сообщается в Telegram-канале правительства.

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"Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил распределение дополнительных обязанностей между своими заместителями. Решение принято для оптимизации работы кабинета министров по выполнению поручений президента, достижению результатов национальных проектов и национальных целей развития", — говорится в сообщении.

Функционал первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова будет расширен, он будет курировать вопросы адаптации российской экономики к глобальному энергопереходу, а за вице-премьером — руководителем аппарата кабмина Дмитрием Григоренко закрепляются полномочия по совершенствованию структуры госаппарата, госкорпораций, госкомпаний, акционерных обществ с госучастием, автономных некоммерческих организаций, а также координация работы аналитического центра при правительстве.

"Так, в зоне ответственности первого вице-премьера Андрея Белоусова будут вопросы адаптации российской экономики к глобальному энергопереходу", — сообщается в Telegram-канале правительства РФ.

Премьер-министр Михаил Мишустин в сентябре поручил разработать план конкретных действий в условиях низкоуглеродного развития.

"Документ должен быть внесен в правительство к 15 декабря. Андрей Белоусов будет осуществлять общую координацию работы", — уточняется в сообщении.

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Что касается Григоренко, то он займется координацией работы Аналитического центра при правительстве, который обеспечивает экспертную поддержку деятельности кабмина.

"За идеологом административной реформы вице-премьером — руководителем аппарата правительства Дмитрием Григоренко официально закреплены полномочия по совершенствованию структуры госаппарата, государственных корпораций, госкомпаний, акционерных обществ с госучастием, автономных некоммерческих организаций, финансируемых из бюджета", — говорится в сообщении.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко получил дополнительные полномочия: он будет курировать АНО "Национальные приоритеты" и образовательный фонд поддержки одаренных детей "Талант и успех", помимо этого он уполномочен обеспечивать взаимодействие с органами власти федеральной территории "Сириус" и за ним останется руководство Координационным центром кабмина для оперативного разрешения штатных и нештатных ситуаций и реализации стратегических задач, сообщается в Telegram-канале правительства.

При этом Чернышенко по-прежнему будет руководить Координационным центром правительства, созданным для оперативного разрешения штатных и нештатных ситуаций, а также поддержки реализации приоритетных стратегических задач и проектов.

Кроме того, Чернышенко, отвечающий в правительстве за науку и образование, уполномочен обеспечивать взаимодействие с органами власти федеральной территории "Сириус", основой которой является образовательный центр "Сириус", отмечается в Telegram-канале.