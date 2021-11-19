МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, предусматривающий повышение с 7% до 10% ВВП объема ликвидных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), при превышении которого их можно инвестировать в различные активы. Совфед одобрил поправки о перераспределении акцизов

По действующему Бюджетному кодексу (БК) до достижения объема ФНБ, равного 7% ВВП, средства фонда могут размещаться лишь на депозитах и банковских счетах в Банке России. В иные финансовые активы инвестировать можно лишь те средства, которые поступят в ФНБ сверх этого порога.

Закон повышает этот порог до 10% ВВП, что позволит увеличить ликвидную часть ФНБ на случай неблагоприятных изменений ценовой конъюнктуры, пояснял ранее замглавы Минфина Алексей Лавров. Документ был разработан правительством по поручению президента Владимира Путина. По оценке Минфина, новый порог будет достигнут фондом только к 2024 году.

Исключение предусмотрено для инвестиций на 2,5 триллиона рублей в самоокупаемые инфраструктурные проекты из утвержденного правительством перечня. Софинансирование этих проектов из ФНБ будет осуществлено даже до достижения объема ликвидной части фонда порога в 10% ВВП. Указанные средства, согласно принятому закону, по решению кабмина могут размещаться на субординированных депозитах в ВЭБе.

Власти РФ сейчас формируют перечень инфраструктурных проектов, которые получат деньги из ФНБ. Министр финансов Антон Силуанов в сентябре говорил, что лимит финансирования проектов из ФНБ на 2021-2024 годы составляет 1,6 триллиона рублей, при этом сверх лимита планируется выделить 900 миллиардов рублей на проект в Усть-Луге.

Также сенаторы одобрили поправки, устанавливающие в Бюджетном кодексе уровень первичного структурного дефицита федерального бюджета в процентах к ВВП РФ на постоянной основе. Размер первичного структурного дефицита бюджета РФ, согласно закону, начиная с 2022 года будет определяться не фиксированной суммой, а исходя из отношения к объему экономики — на уровне 0,5% от ВВП, указанного на соответствующий год в законе о федеральном бюджете.

Первичный дефицит — это дефицит бюджета за вычетом расходов на обслуживание долга. Если дефицит фиксируется даже при отсутствии финансовых проблем — он называется структурным. Первичный структурный дефицит используется для расчета предельных расходов бюджета в рамках "бюджетного правила". Сейчас структурный дефицит предусмотрен в размере 1,46 триллиона рублей в 2021 году, по 585 миллиардов — в 2022 и 2023 годах, 575 миллиардов — в 2024 году.

Закон также расширяет полномочия правительства в части использования средств бюджета без одобрения парламента. В частности, документ устанавливает право кабмина в случае снижения цен на нефть ниже базового уровня направлять средства ФНБ в объеме до 1% ВВП на софинансирование добровольных пенсионных накоплений граждан, на покрытие дефицита федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда РФ.

На постоянной основе закрепляется и возможность увеличения предусмотренных в бюджете сумм на реализацию или приобретение драгоценных металлов и камней без внесения изменений в закон о бюджете. Таким образом правительство в чрезвычайных ситуациях сможет по поручению президента быстро реализовать ценности Госфонда России, получив средства для финансирования экстренных потребностей.