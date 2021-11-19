МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий уравнение в правах на получение повышенного соцпособия дети-сироты, работавшие во время учебы как по направлению службы занятости, так и без него, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Путин одобрил зачисление в бюджет ПФР средств коррупционеров

В соответствии с законом, изменения касаются "условий назначения выплаты пособия по безработице, позволяющие упорядочить возможность получения пособия для всех лиц, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые имели временную занятость во время прохождения очного обучения, а не только для тех, кто работал по направлению службы занятости населения".

Законодатели отмечали, что эти нормы призваны создать равные условия получения пособия в повышенном размере для всех детей-сирот, а также будет повысить уровень доступности социальной поддержки указанной категории граждан, их социальной адаптации.