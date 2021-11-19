МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о признании целесообразным участия России во всемирной универсальной выставке "ЭКСПО-2025" в Японии, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Более 30 российских компаний примут участие в импортном ЭКСПО в Шанхае

"Признать целесообразным участие Российской Федерации во всемирной универсальной выставке "ЭКСПО-2025", которая будет проводиться с 13 апреля 2025 года по 13 октября 2025 года в городе Осаке (Япония)", — говорится в распоряжении.

Отмечается, что Минпромторгу совместно с МИДом и Минэкономразвития необходимо подготовить предложения по формату участия России в выставке.

Кроме того, будет создан оргкомитет по подготовке российской экспозиции и обеспечению участия РФ в выставке, председателем которого назначен министр промышленности и торговли Денис Мантуров. При этом Минпромторг должен в течение двух месяцев внести в правительство предложения по его составу. На ведомство также возложено организационно-техническое обеспечение деятельности оргкомитета.

Генеральным комиссаром российской секции на выставке назначается замминистра промышленности и торговли Алексей Груздев.

"Реализация настоящего распоряжения осуществляется соответствующими федеральными органами исполнительной власти в пределах установленной численности работников их центральных аппаратов и территориальных органов, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных им в федеральном бюджете на руководство и управление в сфере установленных функций", — уточняется в документе.