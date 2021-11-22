МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал правительству вопрос о ситуации с облигациями госкорпорации "Роснано". Выпуски облигаций "Роснано" теряют в цене 2-14%

Московская биржа в пятницу вечером неожиданно и без объяснения причин приостановила торги девятью выпусками облигаций компании, на 100% принадлежащей государству, общим объемом 71,5 миллиарда рублей. Позже площадка объяснила, что это было сделано в соответствии с распоряжением Банка России.

"Этим вопросом занимается кабмин. Здесь, наверное, я вам рекомендую туда обращаться, не к нам", — подчеркнул Песков в ответ на вопрос о том, может ли ситуация с "Роснано" повлиять на другие компании окологосударственного сектора.

Вскоре после приостановки торгов руководство "Роснано" сообщило о встрече со своими кредиторами и крупными держателями облигаций, в ходе которой обсуждались возможные сценарии реструктуризации задолженности. Было отмечено, что накопленный непропорциональный долг и текущая финансовая модель компании требуют корректировки, при этом "Роснано" надеется избежать наиболее негативных сценариев.

Заявление компании оказалось полной неожиданностью для большинства инвесторов. Ситуация сама по себе беспрецедентна, заявил РИА Новости управляющий УК "Атон-менеджмент" Константин Святный. Но, как он отметил, дефолт "Роснано" пока менее вероятен, чем реструктуризация долгов. История с "Роснано", безусловно, окажет влияние на динамику стоимости бумаг самой компании, но не на весь рынок в целом, поскольку фундаментальная устойчивость экономики России высока, и на доходности гособлигаций эти проблемы существенного влияния не окажут.

Торги ценными бумагами "Роснано" на Московской бирже возобновились в понедельник резким снижением цены облигаций. В зависимости от выпуска облигации максимально теряли в стоимости до 620-720 рублей при номинале в 1000 рублей. Бумаги ближайшего к погашению выпуска объемом 4,5 миллиарда рублей (подлежит погашению 1 декабря) падают в цене на 10% до 89,9% от номинала, но в ходе торгов цена опускалась до 69% от номинальной стоимости. Наибольший объем торгов наблюдается в данном выпуске — 105 миллионов рублей, тогда как ранее обороты в нем варьировались от нескольких тысяч до нескольких миллионов рублей.

Правительство в конце 2020 года объявило оптимизацию институтов развития. Часть из них, такие как "Корпорация МСП", Российский экспортный центр, ЭКСАР, "Роснано" и четыре фонда были переданы под контроль ВЭБа. На их базе создан крупный инвестиционный блок.

АО "Роснано" было создано в 2011 году путем реорганизации существовавшей с 2007 года Российской корпорации нанотехнологий. До передачи в 2020 году в структуру ВЭБа компанией управлял ее основатель Анатолий Чубайс.