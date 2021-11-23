КИЕВ, 23 ноя — ПРАЙМ. Транш от Международного валютного фонда (МВФ) будет на счетах правительства Украины уже во вторник, сообщил заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован. Зеленский: МВФ завершил пересмотр программы о выделении Украине $700 млн

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что совет директоров МВФ завершил пересмотр программы о выделении Украине транша объемом около 700 миллионов долларов, программа МВФ будет продолжена. Он сообщил, что эти средства направят на поддержку финансовой системы и борьбу с последствиями COVID-19. По данным министерства финансов страны, действие программы сотрудничества продлено до конца июня 2022 года.

"Второй транш программы в размере около 700 миллионов долларов уже во вторник будет на счетах украинского правительства", — написал Рашкован на своей странице в Facebook.

В рамках текущей программы сотрудничества Украины с МВФ за национальным банком закреплено продолжение работы по нескольким направлениям, в частности: усиление независимости национального банка; проведение монетарной политики, направленной на достижение инфляционной цели 5%; реформирование государственного банковского сектора и дальнейшее внедрение реформы корпоративного управления; уменьшение расходов государства на обанкротившиеся банки; снижение уровня неработающих кредитов в банковской системе; усиление системы банковского надзора и регулирование небанковского финансового сектора.

Совет управляющих МВФ в начале июня 2020 года одобрил новую программу поддержки Украины на полтора года общим объемом в 5 миллиардов долларов. Первый транш в 2,1 миллиарда долларов страна уже получила. Согласно меморандуму, ожидалось, что за выделением 2,1 миллиарда после утверждения программы должны последовать перечисления оставшегося в четыре приема, примерно по 700 миллионов долларов, два из которых предполагались в конце июня и в конце сентября, оставшиеся — по итогам двух обзоров в 2021 году.