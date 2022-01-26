МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Российские власти намерены продолжать уделять приоритетное внимание макроэкономической стабильности РФ, заявил глава государства Владимир Путин на встрече с главами ведущих итальянских компаний в формате видеосвязи. Путин озвучил темпы роста российской экономики в 2021 году

По его словам, макроэкономическая стабильность является важным фактором инвестиционной привлекательности РФ. Путин подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы иностранные бизнесмены чувствовали себя максимально комфортно на российском рынке, поэтому власти на системной основе принимают меры для улучшения делового и инвестиционного климата.

Президент также отметил, что глобальный экономический кризис, вызванный пандемией COVID-19, сказался на России не так существенно, как на других странах.

"Это стало возможным во многом благодаря структурной надёжности российской экономики", — заявил Путин.

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