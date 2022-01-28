МОСКВА. 28 янв — ПРАЙМ. Чистый отток средств из фондов, инвестирующих в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), за неделю по 26 января составил 20 миллионов долларов против притока в 50 миллионов долларов неделей ранее, говорится в обзоре компании BCS Global Markets. Эксперты оценили, как скажутся на Европе жесткие санкции против России

BCS Global Markets приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

"Российские акции и облигации по итогам недели показали чистые оттоки в размере 20 миллионов долларов против притока в 50 миллионов долларов на предыдущей неделе", — говорится в обзоре.