МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Степень интеграции России и Белоруссии пока недостаточна для создания единой валюты, такая возможность может появиться по мере углубления взаимодействия между двумя государствами, заявил зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и другим ведущим российским СМИ. Медведев рассказал о ключевых проблемах

"Уровень интеграции пока недостаточен. Это все понимают и все об этом говорят — и президент нашей страны об этом говорил, и Александр Григорьевич Лукашенко об этом говорил. В общем, этим нужно заниматься, и по мере продвижения по этому интеграционному треку и может возникнуть возможность введения единой валюты", — ответил он на вопрос, каковы перспективы создания единой валюты Союзного государства.

При этом Медведев отметил, что "здесь точно нельзя забегать вперед". Политик напомнил, что создание единой валюты нескольких государств является следствием хорошего объединения экономик и их выравнивания. В качестве примера он привел страны ЕС и евро.

Медведев также отметил, что даже несмотря на достаточно высокий уровень развития экономик стран-членов Европейского союза, все равно различия в экономиках, например, Германии и Греции, или даже Италии, периодически создавала проблемы, связанные с функционированием самой единой валюты.

"Потому что сразу возникали евроскептики, которые говорили "зачем ввели единую валюту, когда экономики очень разные, мы должны там кого-то кормить" и так далее, но все-таки они на это пошли. И в конечном счете, что такое евро? Это мощнейшая резервная валюта", — пояснил он.

Полный текст интервью будет опубликован в 12:00.