МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Объединение ПФР и ФСС в Единый социальный фонд может случиться 1 января 2023 года, переходный период не повлияет на деятельность орагнизаций, пояснила РИА Новости в пятницу глава социального комитета Совета Федерации Инна Святенко. СМИ сообщили о планах по объединению ПФР и Фонд социального страхования

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что кабмин планирует объединить ПФР и ФСС в Социальный фонд. Работодателям предложат воспользоваться общей взносооблагаемой базой для выплаты страховых взносов на пенсионное и социальное страхование. Новая структура получит статус "внебюджетного фонда". Координировать его работу будет Министерство труда. По данным источников газеты, министерство рассчитывает внести соответствующий закон об объединении фондов на рассмотрение Госдумы в весеннюю сессию.

"Данная модель сможет вступить в силу с 1 января 2023 года. Сейчас мы находимся в переходном периоде", — пояснила Святенко.

Она отметила, объединение двух фондов никак не приведет к тому, что возникнут проблемы, связанные с нововведениями.

Сенатор пояснила, что в течение года деятельность фондов будет продолжаться в прежнем порядке, но к 2023 году все работы по объединению будут осуществлены.

Святенко пояснила, что в результате объединения будет сокращаться административный аппарат, произойдет оптимизация расходов двух организаций, но при этом "будет сохранен человеческий капитал".