МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. "Сибур" заключил инвестиционные соглашения с Минэнерго РФ на сумму около 400 миллиардов рублей для получения права на обратный акциз, сообщила компания. "Сибур" и Sinopec привлекли проектное финансирование для Амурского ГХК

"Сибур" и Минэнерго России заключили соглашения о модернизации действующих и создании новых мощностей "Нижнекамскнефтехима", "Казаньоргсинтеза" и "Запсибнефтехима", — сообщил "Сибур".

С подписанием соглашений "Сибур" принял на себя обязательства в 2022-2027 годах инвестировать в развитие производственной площадки в Тобольске не менее 110 миллиардов рублей, в предприятия на территории Татарстана — не менее 285 миллиардов рублей. "При этом предварительная оценка общей стоимости всего пула проектов, рассматриваемых к реализации в рамках инвестоглашений, превышает 560 миллиардов рублей", — уточняет "Сибур".

Правительство в 2020 году приняло закон о поддержке нефтегазохимии. По нему с 2022 года этан и СУГ становятся подакцизными товарами со ставкой 9 тысяч и 4,5 тысячи рублей за тонну соответственно с правом предоставления по ним двойного налогового вычета. Для получения такого обратного акциза нужно ввести в работу после 1 января 2022 года новые производства мощностью не менее 300 тысяч тонн СУГ в год либо осуществить более 110 миллиардов рублей гарантированных инвестиций в новые или модернизацию уже имеющихся мощностей с вводом их в работу в 2022-2027 годах.

Компаниям-получателям вычета необходимо заключать соглашения с Минэнерго, в рамках которых будет контролироваться исполнение обязательств инвесторов.