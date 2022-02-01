МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Автомобили и имущество под арестом исключили из комплексной оценки нуждаемости при назначении детских выплат, смягчается правило "нулевого дохода" для беременных, пояснили журналистам в пресс-службе Минтруда. Увеличиваются материнский капитал и социальные выплаты

Согласно сообщению, приняты поправки в правила проведения комплексной оценки нуждаемости, применяемые при определении выплат на детей от 3 до 7 лет, выплат одиноким родителям на детей от 8 до 17 лет и ежемесячных выплат беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки. Эти поправки вступят в силу с 1 апреля 2022 года.

"Согласно утвержденным изменениям, при принятии решения о выплатах не будут учитываться авто- или мототранспортные средства, а также объекты жилого недвижимого имущества, находящиеся в розыске или под арестом. По новым правилам также не будут учитываться жилье, транспорт и имущество, приобретённое за счёт средств целевых субсидий", — говорится в сообщении министерства.

В ведомстве также пояснили, что из учёта при расчёте среднедушевых доходов семьи теперь исключены и некоторые виды доходов. В частности, перестали учитываться целевые средства на развитие собственного бизнеса; средства маткапитала, полученные в денежной форме; налоговые вычеты и целевые средства, полученные в рамках государственной поддержки для приобретения имущества.

Также значительно смягчается правило "нулевого дохода" для беременных женщин. Если шесть месяцев беременности выпали на период расчёта среднедушевого дохода, женщина, у которой отсутствовал доход, сможет получить выплаты. Правило "нулевого дохода" также не будет применяться в случае, если на момент подачи заявления срок беременности женщины превышал 12 недель.

Новое постановление также вводит возможность подачи заявления на выплаты на детей от 3 до 7 лет по месту фактического проживания, если соответствующая возможность предусмотрена региональным законодательством, пояснили в ведомстве. Устанавливается беззаявительный перерасчёт выплат в связи с ежегодным изменением прожиточного минимума.

Комплексная оценка нуждаемости производится при назначении ежемесячной денежной выплаты на ребёнка от 3 до 7 лет включительно, выплат одиноким родителям на детей от 8 до 17 лет, а также выплат беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности. Она подразумевает оценку доходов, имущества, финансовых накоплений и соблюдение "правила нулевого дохода" — то есть, оценку использования гражданами своего трудового потенциала.