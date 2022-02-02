МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Инфляционные ожидания россиян на ближайшие 12 месяцев в январе 2022 года снизились до 13,7% с 14,8% в декабре, однако остались вблизи многолетних максимумов, говорится в материалах ЦБ РФ. Банк России отметил снижение "плохих" долгов по ипотеке

"Инфляционные ожидания населения в январе 2022 года снизились, но оставались вблизи многолетних максимумов. Медианная оценка ожидаемой в ближайшие 12 месяцев инфляции составила 13,7% (‑1,1 процентного пункта к декабрю)", — сказано в документе.

Несмотря на снижение по сравнению с декабрем, это на 0,2 процентного пункта выше значения ноября 2021 года, напомнили в ЦБ.