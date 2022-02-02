МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Российский топливно-энергетический комплекс (ТЭК) показывает хорошую динамику, оказывает серьезное влияние на развитие экономики страны, заявил российский президент Владимир Путин в ходе церемонии вручения высших государственных наград.

"В целом отмечу, что отечественный топливно-энергетический комплекс демонстрирует сегодня хорошую динамику, вносит значимый вклад в национальный экономический рост", — сказал глава государства.

Отмечается, что среди награждаемых присутствуют глава "Газпрома" Алексей Миллер и глава "Транснефти" Николай Токарев.