МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Положительное сальдо внешней торговли РФ в 2021 году выросло в 1,9 раза в годовом выражении и составило 197,3 миллиарда долларов, сообщается в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС). ФТС: Доходы "Газпрома" от экспорта газа в 2021 году выросли вдвое

"По данным таможенной статистики в январе-декабре 2021 года внешнеторговый оборот России составил 789,4 миллиарда долларов и по сравнению с январем-декабрем 2020 года увеличился на 37,9%. Сальдо торгового баланса сложилось положительное в размере 197,3 миллиарда долларов, что на 92,6 миллиарда долларов больше чем в январе-декабре 2020 года", — говорится в сообщении.

Экспорт России в январе-декабре 2021 года составил 493,3 миллиарда долларов, увеличившись на 45,7% в годовом выражении. На долю стран дальнего зарубежья пришлось 86,9%, на страны СНГ — 13,1%.

Основой российского экспорта традиционно являлись топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 54,3% (в январе-декабре 2020 года — 49,7%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 58,5% (в январе-декабре 2020 года — 53,9%), в страны СНГ — 26,4% (24,7%).

Импорт России в январе-декабре 2021 года составил 296,1 миллиарда долларов и по сравнению с январем-декабрем 2020 года увеличился на 26,5%. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 89,3%, на страны СНГ — 10,7%. Экспорт нефти и бензина из России вырос в 2021 году

В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился на машины и оборудование — 49,2% (в январе-декабре 2020 года — 47,6%). В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья доля этих товаров составила 52,6% (в январе-декабре 2020 года — 50,8%), из стран СНГ — 20,7% (21,2%). Стоимостный объем ввоза этой продукции по сравнению с январем-декабрем 2020 года увеличился на 30,8%, в том числе механического оборудования — на 25,9%, электрического оборудования — на 21,8%, инструментов и аппаратов оптических — на 6,9%. Возрос физический объем импорта легковых и грузовых автомобилей в 1,4 раза.

В страновой структуре внешней торговли России на долю Евросоюза в январе-декабре 2021 года приходилось 35,9% российского товарооборота (в январе-декабре 2020 года — 33,8%), на страны АТЭС — 33,3% (33,8%), на страны СНГ — 12,2% (12,9%), на страны ЕАЭС — 8,8% (9,1%).