МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Экспорт электроэнергии из России в 2021 году увеличился в 1,89 раза по сравнению с 2020 годом — до 22,9 миллиарда кВт.ч, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС). Профицит внешней торговли России в 2021 году вырос в 1,9 раза

Доходы от экспорта электроэнергии в 2021 году увеличились почти втрое, до 1,327 миллиарда долларов.

В декабре экспорт составил 2,226 миллиарда кВт.ч, что в 1,5 раза выше показателя за декабрь 2020 года и на 9% — ноябрьского показателя. В денежном выражении экспорт в декабре составил 232,3 миллиона долларов, превысив показатель ноября на 47,2%.

Импорт электроэнергии в РФ в прошлом году вырос на 13,5% — до 1,564 миллиарда кВт.ч в натуральном выражении, а в денежном — на 12,3%, до 25,4 миллиона долларов.

При этом в декабре импорт электроэнергии в физическом выражении вырос вдвое по сравнению с ноябрем – до 146,2 миллиона кВт.ч, а в денежном – в 1,8 раза, до 2,4 миллиона долларов.