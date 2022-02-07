МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Международные резервы РФ по состоянию на 1 февраля составили 630,207 миллиарда долларов против 630,627 миллиарда на 1 января, сообщил Банк России. Артем Сычев заявил о своем уходе из Банка России

Таким образом, за январь резервы сократились на 0,42 миллиарда долларов, или на 0,07%.

Стоимость монетарного золота в резервах в январе снизилась на 814 миллионов долларов, или на 0,6%, и на 1 февраля составила 132,256 миллиарда. Доля монетарного золота в резервах незначительно сократилась и составила 20,99%.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

За 2021 год международные резервы РФ выросли на 5,9% и на 1 января текущего года составляли 630,627 миллиарда долларов. Исторический максимум составляет 639,6 миллиарда долларов — он был зафиксирован 21 января.