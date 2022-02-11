МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Банк России ожидает, что экономика России вернется к траектории сбалансированного роста в 2023 году, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе традиционной пресс-конференции по итогам заседания совета директоров банка. Центробанк спрогнозировал темпы роста российской экономики

"Мы предполагаем, что в 2023 году мы вернемся к траектории сбалансированного роста, но она несколько другая, за счет того, что в 2021 году мы были значительно выше тренда", — сказала Набиуллина.

Она пояснила, что "что касается прогноза ВВП на весь период, здесь оказало влияние несколько факторов".

"Первое — фактический рост 2021 года оказался выше того, что мы ожидали, выше нашей верхней границы диапазона — верхний диапазон, который мы прогнозировали в октябре, был 4,5%, сейчас оценка 4,7% — и если посмотреть на изменение прогноза сейчас и в октябре, то уровень ВВП в 2023 году, если сложить 2021, 2022, 2023 по предыдущему прогнозу и сейчас, он приблизительно такой же", — сказала Набиуллина.

В пятницу совет директоров Банка России ожидаемо повысил ключевую ставку восьмой раз подряд и вновь на 1 процентный пункт — до 9,5% годовых.