МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Инфляция в России сейчас находится на пике, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Центробанк оценил сроки возвращения инфляции к таргету

Высокая инфляция является индикатором нарастающего перегрева экономики, и этот перегрев будет усиливаться, если не принимать мер по возвращению экономики к сбалансированному росту, подчеркнула она.

На пресс-конференции в пятницу Набиуллина отметила, что экономика РФ не просто отыграла потери периода пандемии, но и значимо превысила траекторию сбалансированного роста. По ее словам, потребительская и деловая активность уверенно растут, как и прибыль компаний РФ, а безработица обновила исторический минимум.

"Это впечатляющие результаты, если бы не одно "но": высокая инфляция. Наблюдаемые темпы роста экономики в нынешних условиях ошибочно считать устойчивыми, и высокая инфляция — это индикатор нарастающего перегрева экономики. Если не принимать мер по возвращению экономики на траекторию сбалансированного роста — ее перегрев будет усиливаться и приведет к неконтролируемому разгону инфляции и последующему замедлению роста экономики вплоть до рецессии", — сказала Набиуллина. ЦБ: инфляция в России складывается выше прогноза

Она подчеркнула, что высокая инфляция сводит на нет все преимущества роста экономики для людей, угрожая их реальным доходам и сбережениям, снижая уровень жизни.

По словам Набиуллиной, перегрев экономики — это следствие усиливающегося дисбаланса между спросом и предложением. Рост цен на жилье, автотранспорт и внутренний туризм — наиболее яркие примеры того, к чему приводит рост спроса сверх возможностей расширения предложения.