МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. ЦБ не будет менять цель по инфляции в РФ в 4% — ворота в игре не меняют, заявила на пресс-конференции председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Глава Центробанка заявила о пике инфляции в России

Отвечая на вопрос, почему нельзя изменить таргет с учетом новой реальности, связанной с пандемией и геополитикой, Набиуллина сказала: "Вы знаете наше отношение к изменению таргета… Тем более, я так понимаю… речь идет о повышении этого таргета, а не снижении до тех уровней, которые существуют в развитых странах, во многих развивающихся странах. Напомню, что там таргет меньше 4%. У большинства стран в мире меньше 4%, у тех, кто таргетирует инфляцию".

"На наш взгляд, этого делать нельзя, потому что в наших условиях, это мы видим и сейчас, инфляция выше определенного уровня, выше 4%, негативно влияет в целом на экономику, на мотивацию к долгосрочным инвестициям, долгосрочным сбережениям, и честно говоря, это напоминает, что… ворота не сдвигают, скажем так. Неизменность таргета принципиально важна, особенно в условиях в целом высокой неопределенности. На наш взгляд, это один из якорей политики", — добавила глава ЦБ.