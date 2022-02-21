МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Только шесть российских регионов запланировали завершить текущий год с профицитом бюджета, при этом по итогам 2021 года он был зафиксирован у 66 субъектов, говорится в исследовании АКРА.

"С профицитом прошлый год завершили 66 субъектов; почти столько же — 60 субъектов — закончили 2020 год с дефицитом", — говорится в сообщении.

Эксперты отмечают, что изначально запланированные совокупные доходы бюджетов регионов оказались на 28% ниже, чем их итоговое исполнение. "Консервативное планирование бюджетов — стандартная практика, к тому же в конце 2020 года, когда составлялись планы на 2021 год, особых поводов для оптимизма не было (хотя в четвертом квартале 2020-го рост цен на металлы был уже очевиден). В результате некоторые субъекты очень существенно превысили планы по доходам — на 40% и более", — указывается в сообщении.

Основной вклад в рост налоговых и неналоговых доходов (ННД) регионов внесли поступления по налогу на прибыль, увеличившиеся год к году на 55%, или на 1,6 триллиона рублей. "Их прирост обеспечил 60% прироста ННД в 2021 году. На этом фоне вклад поступлений от других видов налогов не так заметен", — добавляют эксперты.

Большинство субъектов, ННД которых нетипично выросли в 2021 году, прогнозируют их снижение в 2022 году: это Липецкая область (на 37%), Тюменская, Курская и Вологодская области (на 32%, 29% и 25% соответственно), Красноярский край (на 23%), Якутия (на 20%), а также Новгородская и Кемеровская области (на 19 и 18% соответственно).

"Лишь шесть субъектов запланировали исполнение бюджетов с профицитом в размере 10 млрд руб. в совокупности. Это Омская область с прогнозируемым профицитом 6,5 млрд руб., Республика Карелия и Смоленская область (по 1,1 млрд руб.), а также Томская область, Камчатский край и ЕАО, где ожидаются более скромные профициты в абсолютном выражении. Еще четыре субъекта планируют бездефицитный бюджет: это Ярославская, Тамбовская и Волгоградская области, а также Республика Марий Эл. Остальные 75 субъектов (с учетом Москвы) завершат 2022 год с совокупным дефицитом в 1,1 трлн руб", — заключают в АКРА.