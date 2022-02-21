МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Темп роста ВВП РФ в первом квартале 2022 года составит 5,5% в годовом выражении, говорится в докладе ЦБ о денежно-кредитной политике.

"Темп роста ВВП в первом квартале 2022 года составит 5,5% в годовом выражении", — пишет регулятор.

При этом ЦБ напомнил, что оценивает рост ВВП по итогам прошлого года в 4,7%. Регулятор пояснил, что такая оценка основывается в том числе на пересмотре оценок ВВП Росстатом за 2019 и 2020 годы. Так, по обновленным данным Росстата, темп роста ВВП в 2019 году был повышен на 0,2 процентного пункта — до 2,2%, при этом спад экономики в 2020 году оказался меньше, чем оценивалось ранее: 2,7% вместо 3%.