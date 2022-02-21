2022-02-21T17:01:40+03:00
2022-02-21T17:01:40+03:00
2022-02-21T17:01:40+03:00
2022
https://1prime.ru/macroeconomics/20220221/836119179.html
Центробанк спрогнозировал темпы роста российской экономики в 2022 году
Макроэкономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Темп роста ВВП РФ в первом квартале 2022 года составит 5,5% в годовом выражении, говорится в докладе ЦБ о денежно-кредитной политике. "Темп роста ВВП в первом квартале 2022 года... ПРАЙМ, 21.02.2022
макроэкономика, экономика, новости
https://cdnn.1prime.ru/images/83247/43/832474348.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83247/43/832474348.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83247/43/832474347.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83247/43/832474347.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83247/43/832474346.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83247/43/832474346.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Темп роста ВВП РФ в первом квартале 2022 года составит 5,5% в годовом выражении, говорится в докладе ЦБ о денежно-кредитной политике.
"Темп роста ВВП в первом квартале 2022 года составит 5,5% в годовом выражении", — пишет регулятор.
При этом ЦБ напомнил, что оценивает рост ВВП по итогам прошлого года в 4,7%. Регулятор пояснил, что такая оценка основывается в том числе на пересмотре оценок ВВП Росстатом за 2019 и 2020 годы. Так, по обновленным данным Росстата, темп роста ВВП в 2019 году был повышен на 0,2 процентного пункта — до 2,2%, при этом спад экономики в 2020 году оказался меньше, чем оценивалось ранее: 2,7% вместо 3%.