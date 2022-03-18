Центробанк ожидает снижения ВВП России в ближайшие кварталы
ЦБ ОЖИДАЕТ В БЛИЖАЙШИЕ КВАРТАЛЫ СНИЖЕНИЯ ВВП РФ, ИНДИКАТОРЫ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ ОБ УХУДШЕНИИ СИТУАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ — РЕГУЛЯТОР
https://1prime.ru/macroeconomics/20220318/836419387.html
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Песков не советует скупать гречку и сахар
ЦБ ОЖИДАЕТ В БЛИЖАЙШИЕ КВАРТАЛЫ СНИЖЕНИЯ ВВП РФ, ИНДИКАТОРЫ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ ОБ УХУДШЕНИИ СИТУАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ — РЕГУЛЯТОР
https://1prime.ru/macroeconomics/20220318/836419387.html
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