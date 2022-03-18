МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Ускорение инфляции в России в конце февраля — начале марта было вызвано ажиотажным спросом, прежде всего в непродовольственном сегменте, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в своем выступлении по итогам заседания совета директоров ЦБ.

"Люди активно покупали бытовую технику, автомобили, электронику, мебель, опасаясь, что ассортимент и доступность этих товаров сильно сократятся из за введенных санкций, ухода некоторых иностранных компаний с рынка и ослабления рубля", — сказала она.

При этом на второй неделе марта потребительский ажиотаж в непродовольственном сегменте несколько снизился, отметила глава ЦБ.

Дальнейшая динамика инфляции в России будет зависеть от скорости адаптации экономики к новым условиям, подчеркнула Набиуллина. По ее словам, сегодня практически все компании сталкиваются с перебоями в производственных и логистических цепочках, в расчетах с зарубежными контрагентами. Набиуллина оценила запасы продовольствия в России

"Какое-то время инфляция будет оставаться повышенной, но раскручивания инфляционной спирали мы не допустим", — сказала глава регулятора и добавила, что конкретные цифры прогноза по инфляции назвать сейчас сложно.

"Инфляция в этом году и, скорее, в следующем году будет выше прежних оценок", — отметила Набиуллина.

Банк России в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на рекордном уровне 20% годовых.