МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по предварительной оценке, ускорилась до 7,5% с 5,9% месяцем ранее, таким образом, показатель стал рекордным за всю историю наблюдений Евростата, следует из данных этого статистического агентства. Немецкие магазины повышают цены на продукты

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали ускорения показателя лишь до 6,6%.

Годом ранее в еврозоне была зафиксирована инфляция всего в 1,3% годовых.

Только за март нынешнего года потребительские цены в еврозоне, по предварительной оценке, увеличились на 2,5%.

Базовая годовая инфляция при этом ускорилась до 3% с 2,7% месяцем ранее при прогнозе ускорения до 3,1%.