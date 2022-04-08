МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Годовая инфляция в РФ продолжит возрастать в силу эффекта базы, но недельные данные указывают на существенное замедление текущих темпов роста цен, сообщил в пятницу Банк России. Банк России предупредил о сохранении рисков для финансовой стабильности

Регулятор в пятницу принял решение снизить ключевую ставку с 11 апреля с 20% до 17%.

"Годовая инфляция продолжит возрастать в силу эффекта базы, но последние недельные данные указывают на существенное замедление текущих темпов роста цен, в том числе благодаря динамике обменного курса рубля", — сказано в сообщении.