2022-04-08T11:45:00+03:00
2022-04-08T12:03:40+03:00
2022-04-08T11:45:00+03:00
2022
https://1prime.ru/macroeconomics/20220408/836618105.html
Центробанк заявил о снижении темпов инфляции в России
Макроэкономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Годовая инфляция в РФ продолжит возрастать в силу эффекта базы, но недельные данные указывают на существенное замедление текущих темпов роста цен, сообщил в пятницу Банк России... ПРАЙМ, 08.04.2022
макроэкономика, экономика, новости, цб рф, инфляция в рф
https://cdnn.1prime.ru/images/83497/23/834972317.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83497/23/834972317.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83497/23/834972316.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83497/23/834972316.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83497/23/834972304.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83497/23/834972304.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20220408/836618124.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Годовая инфляция в РФ продолжит возрастать в силу эффекта базы, но недельные данные указывают на существенное замедление текущих темпов роста цен, сообщил в пятницу Банк России.
Регулятор в пятницу принял решение
снизить ключевую ставку с 11 апреля с 20% до 17%.
"Годовая инфляция продолжит возрастать в силу эффекта базы, но последние недельные данные указывают на существенное замедление текущих темпов роста цен, в том числе благодаря динамике обменного курса рубля", — сказано в сообщении.