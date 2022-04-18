2022-04-18T10:50:00+03:00
2022-04-18T11:08:01+03:00
2022-04-18T10:50:00+03:00
2022
https://1prime.ru/macroeconomics/20220418/836687445.html
Центробанк не намерен снижать инфляцию любыми способами
Макроэкономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
ЦБ РФ НЕ БУДЕТ ЛЮБЫМИ МЕТОДАМИ ВОЗВРАЩАТЬ ИНФЛЯЦИЮ К ЦЕЛИ, ПО-ПРЕЖНЕМУ ЖДЕТ ЕЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ К 4% В 2024 ГОДУ — НАБИУЛЛИНА ПРАЙМ, 18.04.2022
макроэкономика, экономика, новости, цб рф, эльвира набиуллина, инфляция в рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ЦБ РФ НЕ БУДЕТ ЛЮБЫМИ МЕТОДАМИ ВОЗВРАЩАТЬ ИНФЛЯЦИЮ К ЦЕЛИ, ПО-ПРЕЖНЕМУ ЖДЕТ ЕЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ К 4% В 2024 ГОДУ — НАБИУЛЛИНА