2022-04-18T10:50:00+03:00

2022-04-18T11:08:01+03:00

2022-04-18T10:50:00+03:00

2022

https://1prime.ru/macroeconomics/20220418/836687445.html

Центробанк не намерен снижать инфляцию любыми способами

Макроэкономика

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

ЦБ РФ НЕ БУДЕТ ЛЮБЫМИ МЕТОДАМИ ВОЗВРАЩАТЬ ИНФЛЯЦИЮ К ЦЕЛИ, ПО-ПРЕЖНЕМУ ЖДЕТ ЕЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ К 4% В 2024 ГОДУ — НАБИУЛЛИНА ПРАЙМ, 18.04.2022

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60