МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Крупнейшая французская генерирующая компания EDF приостанавливает работу своего представительства в России. Однако, сообщила РИА Новости пресс-атташе компании Джессика Гонсальвес, стурктура не покидает российский рынок.

"Компания EDF внимательно следит за ситуацией на Украине и ее последствиями для энергетических рынков. К настоящему моменту в связи со сложившейся ситуацией EDF приняла решение приостановить работу нашего представительства в стране, но у нас есть и другие виды деятельности в России. Мы продолжим строго соблюдать все санкции ЕС против РФ", — отметила собеседница агентства.

Компания не принимала решение уйти из России, пояснила она.

Electricite de France (EDF) является крупнейшей французской государственной энергогенерирующей компанией Франции и крупнейшей в мире компанией-оператором атомных электростанций. В ее управлении находятся 59 энергоблоков АЭС, обеспечивается электроснабжение 25 млн домов.