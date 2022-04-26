МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. С российской стороны вся информация по поставкам и расчетам за газ со странами и компаниями Евросоюза обнародуется компанией "Газпром". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщение об условиях Еврокомиссии по оплате сырья из РФ. Польша не намерена платить за российский газ в рублях

Напомним, что на прошлой неделе СМИ сообзили о письме Еврокомиссии странам ЕС. В нем разъясняется порядок и условия, при которых компании в случае соблюдения ряда условий смогут оплачивать российский газ в рублях, не нарушая при этом санкции против России.

В частности, Еврокомиссия находит возможным вносить оплату в долларах или евро на счет в российском банке для последующей конвертации в рубли.

"У нас есть указ президента РФ, есть необходимое решение, которое реализуется поставщиком газа "Газпромом". Все контакты с покупателями газа осуществляются по линии "Газпрома", соответственно информация по результатам этих контактов тоже обнародуется со стороны "Газпрома", — ответил пресс-секретарь президента на вопрос о том, как относятся к условию ЕК по оплате за газ.