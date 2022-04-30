МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Правительство России продлило сроки уплаты страховых взносов для широкого перечня организаций, сообщается на сайте кабмина.

"Председатель Правительства Михаил Мишустин утвердил перечень видов деятельности для предоставления предприятиям годичной отсрочки по уплате страховых взносов. Решение принято по поручению Президента. Высвобожденные средства бизнес сможет направить на текущие расходы, связанные с выплатой зарплаты сотрудникам, перенастройкой производства, логистики"- говорится в сообщении.

Добавляется, что документ предусматривает автоматическое продление на год установленных Налоговым кодексом сроков уплаты страховых взносов.

"Отсрочкой платежей по страховым взносам за II квартал 2022 года смогут воспользоваться предприятия, осуществляющие более 70 видов деятельности, в том числе в сфере здравоохранения, науки, культуры, туризма, спорта и развлечений, занимающиеся производством пищевых продуктов, одежды, мебели, текстильных изделий, издательской деятельностью", — уточняется в сообщении.

Отмечается, что отсрочку также получат работающие в этих отраслях индивидуальные предприниматели. Речь идет о страховых взносах, начисленных за 2021 год с суммы дохода, превышающей 300 тысяч рублей.

Уточняется, что отсрочка по уплате страховых взносов за III квартал этого года предусмотрена для организаций, осуществляющих более 30 видов деятельности, включая производство лекарств, сельское хозяйство, строительство, сферу IТ и телекоммуникаций.