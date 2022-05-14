МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Санкции, которые страны Запада ввели против России, начали мешать работе в космосе. В частности, затруднена работа астронавтов Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), пишет издание SpaceNews со ссылкой на советников американского ведомства по безопасности. Эксперты составили список автомобилей злостных нарушителей ПДД

Как сообщила участница Консультативной группы по аэрокосмической безопасности член и бывший астронавт Сьюзен Хелмс на заседании организации, партнерство Белого дома и Кремля в космосе испытывает последствия ограничений, введенных против Москвы.

"Геополитические санкции, которые были наложены на Россию и которые мы наблюдали в последние несколько месяцев, создали среду, в которой становятся очевидными некоторые административные трудности", — заявила представитель ведомства.

Хелмс отметила: авиакомпании сокращают либо приостанавливают полеты в Россию, а кредитные карты "трудно или невозможно использовать", так как банки прекращают операционную деятельность в России. Помимо этого она отметила "добровольный отъезд" части сотрудников НАСА и членов их семей из России. Это вынудило американскую космическую организацию "управлять персоналом более жестко и агрессивно, чем ранее".