НАСА жалуется на трудности в работе из-за санкций против России
SpaceNews: астронавты НАСА столкнулись с трудностями из-за санкций против России
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МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Санкции, которые страны Запада ввели против России, начали мешать работе в космосе. В частности, затруднена работа астронавтов Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), пишет издание SpaceNews со ссылкой на советников американского ведомства по безопасности.
Как сообщила участница Консультативной группы по аэрокосмической безопасности член и бывший астронавт Сьюзен Хелмс на заседании организации, партнерство Белого дома и Кремля в космосе испытывает последствия ограничений, введенных против Москвы.
"Геополитические санкции, которые были наложены на Россию и которые мы наблюдали в последние несколько месяцев, создали среду, в которой становятся очевидными некоторые административные трудности", — заявила представитель ведомства.
Хелмс отметила: авиакомпании сокращают либо приостанавливают полеты в Россию, а кредитные карты "трудно или невозможно использовать", так как банки прекращают операционную деятельность в России. Помимо этого она отметила "добровольный отъезд" части сотрудников НАСА и членов их семей из России. Это вынудило американскую космическую организацию "управлять персоналом более жестко и агрессивно, чем ранее".