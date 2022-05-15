МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Институт Банка Финляндии составил прогноз развития ситуации в экономике России с учетом санкций. Как сообщает РБК, потеря импорта может снизить ВВП нашей страны на 4-18%, а экспорта — на 1-25%. Это зависит от сценария. Роковая ошибка Америки: кого затянет в воронку инфляции

По мнению авторов исследования, Россия сможет смягчить эффект санкций, но это потребует времени и альтернативных рынков.

Старший экономист Института переходных экономик Банка Финляндии (BOFIT, институт специализируется на анализе российской экономики) Хели Симола считает, что влияние экспортных и импортных санкций на ВВП России в краткосрочной перспективе.

"Торговые санкции могут оказать существенный негативный эффект, если Россия не сможет найти альтернативные рынки для импорта и экспорта", — констатирует специалист.

При действующих санкциях валовая добавленная стоимость в экономике РФ может сократиться почти на 4% (при прочих равных).

При втором сценарии (подразумевает, что западные страны полностью прекращают поставки в РФ) падение общей добавленной стоимости достигает 10%. Что касается текстильной промышленности, то здесь падение может составить более 20%. В производстве резины, пластмасс, химической отрасли — от 20 до 30%.