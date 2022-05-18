МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Трендовая инфляция в России по итогам апреля ускорилась до 10,11% в годовом выражении с 9,52% месяцем ранее, сообщает ЦБ. ЦБ планирует масштабную "перезагрузку" единой биометрической системы

Оценка, рассчитанная на более коротком трехлетнем временном интервале, составила 11,67%. Обе оценки приблизились к уровням, ранее наблюдавшимся в 2015 году.

"Оценка трендовой инфляции в апреле 2022 года повысилась до 10,11% с 9,52% в марте… Месячный пик роста потребительских цен был пройден в марте, при этом инфляционное давление, выраженное как рост цен устойчивых компонент потребительской корзины, сохраняется на высоком уровне. Среднее значение оценок модифицированных показателей базовой инфляции в годовом выражении несколько снизилось после существенного повышения в марте", — говорится в сообщении.

Регулятор отмечает, что баланс рисков по-прежнему смещен в сторону проинфляционных. Денежно-кредитная политика ЦБ будет способствовать возвращению инфляции к цели на среднесрочном горизонте.