МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Инфляция в России по итогам 2022 года не выйдет за 15%, а в ближайшие недели можно ожидать начала дефляции, заявил помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин, выступая на просветительском марафоне "Новые горизонты". Орешкин предрек наступление глобального голода к концу года

"В целом по инфляции было много негативных прогнозов — 20%, 25%… "Сейчас уже можно уверенно сказать, что по итогам 2022 года инфляция у нас в стране не превысит 15%", — сказал Орешкин.

Он добавил, что "это означает, что с текущего момента, до конца года темпы инфляции не будут превышать целевой уровень Центрального банка в 4%".

"Мы видим, как замедляется недельная инфляция, в ближайшие недели мы выйдем на устойчивый дефляционный тренд", — отметил помощник президента.

Он пояснил, что "мы видим, что сейчас на рынке ситуация стабилизировалась, инфляция уже идет вниз, цены на многие товары активно снижаются".

По его словам, "те, кто, например, в марте покупал электронику, сейчас уже сожалеют о тех решениях, потому что те же товары зачастую можно купить по более низким ценам".