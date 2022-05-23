МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Укрепление российской национальной валюты в совокупности с высокими ценами на нефть временно сдерживают инфляцию в России, но доминирование нефтегазового сектора при сильном рубле чревато появлением "голландской болезни" и разгоном цен в будущем, пишет РБК со ссылкой на экономистов.

В частности, приток экспортных доходов от продажи углеводородов по высоким ценам вместе с укреплением рубля (в том числе за счет внутренних валютных ограничений регулятора) несут риски появления "голландской болезни" экономики страны. Это происходит, когда высокий курс валюты приводит к отставанию высокотехнологичных отраслей и удорожанию товаров в долгосрочной перспективе.

Это мнение высказал доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Плеханова Денис Домащенко на круглом столе "Внешние вызовы для российской экономики", который состоялся в Институте экономики РАН.

По мнению других экспертов, в условиях нехватки критического импорта сильная нацвалюта может мотивировать участников рынка искать альтернативные каналы поставок.

Термин "Голландская болезнь" или эффект Гронингена подразумевает резкое укрепление нацвалюты за счет бурного роста экспорта товаров из одной доминирующей отрасли. В большинстве ситуаций имеется в виду углеводородное сырье. "Голландская болезнь" приводит к ситуации, когда поначалу приток иностранной валюты снижает инфляцию в государстве, но при этом тормозит развитие других отраслей и мешает экономическому росту. В будущем это приводит к разгону цен.

В России начиная с апреля этого года — после введения валютных ограничений ЦБ и в связи с превышением экспорта над сильно сократившимся импортом — курс рубля интенсивно укрепляется по отношению к американскому доллару и евро. После достижения нижней точки в марте — когда доллар торговался на отметке в 126 рублей и евро около 135 рублей, рубль полностью отыграл падение: 20 мая он достиг минимального за четыре года уровня — 58 рублей за "американца".

После того, как рубль начал устойчиво укрепляться, в России начала снижаться инфляция: за неделю с 7 по 13 мая цены выросли на 0,05% — это в 44 раза меньше, чем за первую неделю действия санкций.